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Allertati ARPAC e Guardia Costiera per prelievi e controlli urgenti

Maiori, chiazze oleose e schiuma in mare. Borrelli (AVS): “Inaccettabile per la Costiera Amalfitana”

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Borrelli: “È inconcepibile che in un'eccellenza del nostro turismo come la Costiera Amalfitana ci si ritrovi a fare il bagno in acque invase da chiazze sospette,  schiume e sostanze oleose che si appiccicano alla pelle dei bagnanti”.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 5 agosto 2026 13:52:43

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Diverse segnalazioni, corredate da foto e video, sono giunte al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli da parte di bagnanti e residenti a Maiori, in Costiera Amalfitana. Le immagini mostrano un'ampia chiazza marroncina e sostanze oleose e grasse che galleggiano a riva.

Secondo numerose testimonianze raccolte in spiaggia, il mare si presenta cristallino nelle prime ore del mattino, ma successivamente viene interessato da una sostanza dall'aspetto oleoso che, una volta entrati in acqua, si attacca alla pelle risultando difficile da rimuovere anche dopo diverse docce.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Borrelli: "È inconcepibile che in un'eccellenza del nostro turismo come la Costiera Amalfitana ci si ritrovi a fare il bagno in acque invase da chiazze sospette, schiume e sostanze oleose che si appiccicano alla pelle dei bagnanti. Chiediamo interventi immediati alla Guardia Costiera e analisi urgenti all'ARPAC affinché vengano effettuati subito i campionamenti e le analisi dell'acqua per individuare la natura di questo materiale. Dobbiamo capire se si tratti di scarichi illegali da parte di imbarcazioni, malfunzionamenti della rete fognaria o di depurazione o altro ancora. Non possiamo tollerare che la salute dei cittadini e la reputazione del nostro mare vengano compromesse in questo modo. Servono controlli serrati e sanzioni severe per chiunque stia inquinando le nostre acque".

 

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