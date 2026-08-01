Economia, Vietri (FdI): "Con il Governo Meloni più crescita, maggiori entrate e meno pressione fiscale"

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 1 agosto 2026 10:42:32

"Una crescita del Pil dell'1%, rispetto allo 0,7% pronosticato dagli analisti, determinerebbe maggiori entrate per lo Stato stimate in circa 4 miliardi di euro e consentirebbe di creare ulteriori margini per ridurre la pressione fiscale a favore degli italiani. Questo dato conferma che la ricetta del Governo Meloni è quella giusta: sostenere la crescita economica, ridurre il peso delle tasse sul lavoro e creare le condizioni per generare nuove risorse".

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri, commentando le evidenze contenute nell'ultimo rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb).

"Per anni la sinistra ha rivendicato il monopolio della redistribuzione fiscale. Eppure è stato il Governo di Fratelli d'Italia e del centrodestra ad approvare, in questi quasi quattro anni di legislatura, alcune delle riforme dell'Irpef più redistributive degli ultimi decenni. A certificarlo è proprio l'ultimo rapporto dell'Upb, organismo indipendente che valuta l'impatto economico delle misure adottate dal Governo e dal Parlamento. Il rapporto evidenzia come, con riferimento ai lavoratori dipendenti, il prelievo fiscale sulle fasce di reddito più basse sia stato progressivamente alleggerito, mentre quello sulle fasce più elevate sia aumentato. Una parte significativa di questo effetto redistributivo è riconducibile agli interventi sull'Irpef introdotti dall'attuale Governo".

"Si tratta - sottolinea Vietri - di risultati ottenuti attraverso riforme concrete e strutturali: dal taglio del cuneo fiscale alla trasformazione degli sgravi contributivi in misure strutturali sull'Irpef per i redditi fino a 35 mila euro; dalla revisione degli scaglioni, con l'accorpamento delle fasce intermedie, alla riduzione di due punti percentuali dell'aliquota del secondo scaglione. Le politiche economiche del Governo Meloni dimostrano che crescita ed equità non sono obiettivi alternativi, ma possono procedere insieme. Ridurre la pressione fiscale sul lavoro significa aumentare il reddito disponibile delle famiglie, sostenere i consumi, rafforzare la competitività delle imprese e favorire una crescita capace di generare nuove risorse per lo Stato. E' questa la strada che continueremo a percorrere con determinazione, nell'interesse dell'Italia e degli italiani", conclude Vietri.