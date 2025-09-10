USA, il conservatore Charlie Kirk ferito con colpi d’arma da fuoco

Inserito da (Admin), mercoledì 10 settembre 2025 21:07:37

Charlie Kirk, noto attivista conservatore e direttore esecutivo di Turning Point USA (TPUSA), è stato gravemente ferito con colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University, dove stava partecipando alla prima tappa dell'"American Comeback Tour".

Secondo le prime ricostruzioni, durante l'incontro organizzato dal capitolo locale di TPUSA, improvvisamente sono risuonati alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno seminato il panico tra gli studenti presenti. Un video circolato sui social mostra Kirk seduto sotto un tendone mentre viene colpito alla gola, prima che il pubblico si disperda tra urla e fuggi fuggi generale.

La notizia è stata confermata dallo staff di TPUSA a Fox News, che ha precisato come al momento non siano note le condizioni di salute del dirigente.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il senatore dello Utah Mike Lee ha scritto su X: «Sto seguendo da vicino la situazione alla Utah Valley University. Vi chiedo di unirvi a me nella preghiera per Charlie Kirk e per gli studenti riuniti lì». Sulla stessa linea la senatrice Ashley Moody, che ha parlato di "momento drammatico" e di "preghiere per Kirk, gli studenti e l'intera nazione".

La polizia del campus ha confermato alla stampa che colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all'interno dell'università, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull'autore dell'attacco, né sulle motivazioni. Un uomo, presumibilmente l'attentatore, è stato bloccato poco dopo: all'apparenza un uomo anziano.

Poche ore prima dell'agguato, lo stesso Kirk aveva pubblicato un tweet entusiasta: «WE. ARE. SO. BACK. Utah Valley University è carica e pronta per la prima tappa del nostro American Comeback Tour».