Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Scoperta "fabbrica" di cannabis sui Monti Lattari: sequestrata oltre una tonnellata di droga

Cronaca

Blitz della Guardia di Finanza a Lettere

Oltre una tonnellata di marijuana sequestrata, tra infiorescenze pronte per la vendita e migliaia di piante in essiccazione. Denunciato un uomo incensurato, continuano le indagini per ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 27 ottobre 2025 11:55:39

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno effettuato un importante sequestro di sostanze stupefacenti a Lettere, sui Monti Lattari.

L'operazione ha portato alla scoperta di una vera e propria "fabbrica" di cannabis, con il sequestro complessivo di oltre una tonnellata di marijuana. In particolare, i finanzieri hanno rinvenuto 142 chilogrammi di infiorescenze già pronte per il confezionamento e la vendita, 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione.

Il blitz è stato condotto dai militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno individuato un capannone su due livelli trasformato in laboratorio per la lavorazione della cannabis. All'interno della struttura erano presenti essiccatoi, macchinari per la separazione delle parti vegetali e una rete di fili di ferro e nylon utilizzata per sostenere la crescita delle piante, alimentate da un rudimentale impianto di irrigazione.

Dalle analisi svolte dagli esperti è emerso che il materiale sequestrato era già pronto per la suddivisione in dosi, con le infiorescenze separate dalle parti legnose e destinate alla commercializzazione illegale.

Il responsabile, un uomo incensurato originario di Lettere, affittuario sia del capannone che del terreno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone e ricostruire la rete di distribuzione della droga.

