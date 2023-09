Laurito, brutto incidente a Positano: due motociclisti a terra /foto /video

Inserito da (Admin), domenica 3 settembre 2023 11:48:16

Un brutto incidente si è verificato pochi minuti fa sulla Statale Amalfitana 163, nel tratto che divide Praiano da Positano.

Ancora non chiara la dinamica, sembrerebbe un urto con un'altra motocicletta, che ha portato entrambi i conducenti delle moto a perdere il controllo e a cadere rovinosamente sull'asfalto.

Contattato immediatamente il 118 da un ciclista che era fermo sul fianco della Statale Amalfitana.

Tutte le persone coinvolte sono coscienti ma immobili sull'asfalto in attesa dei soccorsi. Traffico inevitabilmente in tilt in entrambe le direzioni

Aggiornamento ore 11.58

Pronto l'arrivo sul posto dell'ambulanza con i sanitari del 118, come documenta la foto arrivata alla redazione de Il Vescovado. Le moto, entrambe Triumph, sono ancora sull'asfalto e si attende l'arrivo delle forze dell'ordine.

Aggiornamento ore 12.15

L'incidente è avvenuto nel territorio di competenza di Positano, nella frazione di Laurito. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Positano per i rilievi del caso.

Aggiornamento ore 12.35

Sulla Statale Amalfitana, paralizzata, poco dopo il San Pietro di Positano, è arrivato l'elicottero del 118 per prelevare la donna rimasta ferita direttamente sul luogo dell'incidente.

Foto: Positano Notizie