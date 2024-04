Incidente stradale a Salerno: auto si ribalta vicino alla chiesa a San Eustachio /foto

Inserito da (Admin), domenica 21 aprile 2024 11:07:39

Questa mattina, intorno alle 9:30, Salerno è stata teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolta una Mercedes Classe B in via Quintino di Vona, nel quartiere San Eustachio, poco distante dalla locale chiesa.

Per ragioni non ancora chiarite, l'auto si è ribaltata mentre era in movimento.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto è accorsa la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Salerno che hanno prontamente lavorato per mettere in sicurezza la vettura. Con professionalità e rapidità, i soccorritori hanno estratto dall'auto la donna alla guida, affidandola alle cure del personale del 118. Fortunatamente, la conducente ha riportato solo alcune contusioni.

La Polizia Municipale di Salerno è intervenuta per effettuare i necessari rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La zona intorno a via Quintino di Vona è stata temporaneamente interessata da rallentamenti del traffico, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori lavoravano sul posto.