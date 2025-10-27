Amalfi, 30enne sorpreso con 28 grammi di marijuana nel marsupio: denunciato dai Carabinieri

Tu sei qui: CronacaAmalfi, 30enne sorpreso con 28 grammi di marijuana nel marsupio: denunciato dai Carabinieri
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 27 ottobre 2025 09:27:30
Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, ad Amalfi (SA), i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno denunciato un uomo di 30 anni residente a Gragnano (NA) nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Costiera Amalfitana.
Durante un controllo, i militari hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto e, dopo una perquisizione personale, hanno rinvenuto all'interno del suo marsupio tre involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 28 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, mentre l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di droga disposti dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi su tutto il territorio costiero, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto nei fine settimana e nelle zone di maggiore affluenza turistica.
Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell'impegno costante dell'Arma nella tutela della sicurezza e del decoro dei centri della Costiera Amalfitana.
