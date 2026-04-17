Agerola, escursionista inciampa e si frattura la gamba sul sentiero che porta a Furore: arriva elisoccorso

Tu sei qui: CronacaAgerola, escursionista inciampa e si frattura la gamba sul sentiero che porta a Furore: arriva elisoccorso
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 17 aprile 2026 17:01:46
Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Agerola (località Bomerano) a Furore, il CAI 354a "Abu Tabela.
Una donna è rimasta ferita durante l'escursione dopo essere inciampata, riportando un grave trauma all'arto inferiore con frattura esposta. Immediato l'allarme alla Centrale Operativa del 118 di Castellammare di Stabia, che ha attivato l'ambulanza e il CNSAS.
Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme all'equipaggio sanitario, che hanno provveduto a stabilizzare la paziente. Le condizioni della donna sono apparse subito delicate: oltre al trauma, presentava anche ipotensione e patologie pregresse che ne complicavano il quadro clinico.
Considerata la difficoltà di accesso dell'area e la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Napoli. L'équipe tecnico-sanitaria ha quindi recuperato la donna tramite verricello, operazione necessaria per il trasporto in sicurezza da un'area impervia.
La paziente è stata successivamente trasferita presso l'Ospedale del Mare, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.
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