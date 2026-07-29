Nuova ondata di calore in Campania: temperature fino a 5 gradi sopra la media fino a domenica

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 29 luglio 2026 12:34:38

Nuova ondata di calore in arrivo sulla Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle ore 12 di giovedì 30 luglio fino alle ore 12 di domenica 2 agosto.

Secondo le previsioni, le temperature continueranno a mantenersi su valori particolarmente elevati, risultando superiori di 4-5 gradi rispetto alle medie stagionali. Alle alte temperature si aggiungeranno condizioni di afa, con un tasso di umidità che nelle ore notturne potrà superare il 70-80%, soprattutto nelle aree caratterizzate da scarsa ventilazione.

La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare gli effetti del caldo intenso. Tra le principali raccomandazioni figurano l'evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, non esporsi direttamente al sole, limitare le attività fisiche all'aperto e ridurre gli spostamenti in automobile, se non strettamente necessari.

Particolare attenzione è rivolta alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini, cardiopatici e soggetti fragili, maggiormente esposti ai rischi legati alle elevate temperature.

È inoltre consigliato mantenere gli ambienti ben arieggiati, bere acqua con regolarità per evitare la disidratazione e prestare cura anche agli animali domestici, assicurando loro acqua fresca e riparo dal sole.

La Regione invita infine le amministrazioni comunali e le autorità competenti a mantenere attive le procedure di vigilanza e assistenza rivolte alle fasce più fragili della popolazione, così da prevenire situazioni di rischio durante il periodo di maggiore criticità climatica.